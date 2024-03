Cachorrinho defende menina de sequestro e detém ladrão

Os cães são considerados, por muitas pessoas, como o animal de estimação ideal. Esses animais oferecem carinho e amor aos seus donos; são tão amorosos que dariam a vida se algum ente querido estivesse em perigo.

Para confirmar o que foi descrito anteriormente, nas últimas horas começou a se popularizar, através de X, o momento em que um cãozinho fingiu sua morte com o objetivo de parar um sequestro. No vídeo, de apenas 20 segundos, pode-se ver como o animal ficou imóvel ao ver o sujeito, que estava portando um objeto com características de uma arma de fogo. Ao pegar a menina que estava dentro da casa, o animal se lançou contra o homem, que foi brutalmente mordido pelo animal.

A ação do cachorro permitiu que a vítima fugisse do agressor. Até o momento, a gravação dos eventos já acumula mais de dois milhões de visualizações na rede social de Elon Musk, onde é possível ler comentários como “E o que aconteceu no final aaaaah”, “Por favor, cuidem dos cachorros. Eles são os mais leais que existem nesta vida” ou “Chocante, espero que o agressor não tenha saído bem dessa situação”.