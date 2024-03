📹 A corda quebrou! Homem cai enquanto praticava rapel no México

As atividades de alto risco ou extremas são frequentadas por muitas pessoas que buscam obter adrenalina. Os especialistas recomendam usar o equipamento adequado e recorrer a especialistas para realizar tudo de forma segura e assim minimizar o risco de acidentes.

Infelizmente, nas últimas horas começou a popularizar-se, através de X, o momento em que um homem caiu enquanto praticava rapel. No vídeo, de 25 segundos, podemos ver como o indivíduo se preparava para descer, mas a corda se partiu e ele caiu no chão; as pessoas presentes começaram a gritar sem acreditar no que tinha acontecido.

“Está circulando nas redes o momento exato do acidente. Este ocorrido destaca a importância do uso do equipamento de proteção adequado na prática de esportes extremos, pois se não fosse pelo capacete e pelas proteções que ele usava, era muito provável que ele não teria sobrevivido à queda”, é parte do texto postado pela conta que divulgou o vídeo.

O que aconteceu com a vítima?

A conta ‘Senderistas de Moroleón’ publicou um comunicado lamentando o acidente do homem mexicano natural de León, Guanajuato, e também pediu para manter todas as medidas de segurança e com guias que conheçam a área.

Elementos da Secretaria de Segurança, bem como pessoal da Proteção Civil, foram para socorrer o homem que caiu no fundo do barranco: “os serviços de emergência levaram cerca de 8 horas, devido às condições do terreno”, informaram alguns meios de comunicação.