A atual e a ex se tornaram melhores amigas: “Algo bom tem que sair disso”

A amizade com o ex da atual parceira não é comum e a simples ideia gera rejeição em muitas pessoas. No entanto, como a vida é diversa e tudo pode acontecer sob o sol, há casos em que há quem esteja aberto à possibilidade de ser amigo dos ex de seus parceiros, como mostra o caso desta história.

Deixando de lado ideias preconcebidas, duas jovens se tornaram muito amigas, apesar de uma ser a namorada atual e a outra ser a ex de um rapaz. Incrivelmente, ele foi o elo que as uniu.

E como as redes sociais se destacam na era atual como uma janela para o curioso e incomum, as jovens contaram sua história através do TikTok.

Os protagonistas são Marty D, que era a atual namorada, e Camila Centeno, a ex. Em um vídeo com a legenda “desde quando fiquei amigo do ex do meu ex 🤪 nós o amamos da mesma forma, obrigado por isso”, elas narraram sua experiência.

História de uma amizade

Tudo começou quando se encontraram no banheiro de uma boate. Ambas se olharam e foi nesse momento que Camila disse a Marty: "Você merece algo melhor". Mesmo sem responder nada, essa frase ficou ecoando em sua cabeça, então alguns dias depois ela decidiu contatá-la para perguntar algumas coisas que não faziam sentido sobre seu namorado. Ela pensou que ninguém melhor do que uma ex dele para esclarecer algumas dúvidas, então se encontraram e conversaram. Foi assim que uma forte amizade entre elas começou.

"Alguma coisa boa tem que vir do ex", disse Camila com Marty ao lado, apoiando sua declaração, enquanto contavam sua história para a câmera.

Atualmente, nem a Camila nem a Marty são namoradas do sujeito. Por isso, afirmam que a única coisa boa que a relação com ele deixou foi a amizade que agora as une, a ponto de até mesmo saírem juntas de férias.

"Vamos de férias juntas, falamos todos os dias, é incrível. Alguma coisa boa o ex tem que te deixar, obrigada por tudo e obrigada por algo, obrigada por isso, é o melhor que você me deixou, bem-vinda à próxima ex do ex", expressou uma delas.

Claro, essa amizade desencadeou todo tipo de comentários. Alguns destacaram que essa é uma situação muito particular, já que nem sempre é possível ser amigo(a) dos ex da pessoa com quem se está em um relacionamento, porque alguns exs ainda têm sentimentos por essa pessoa, portanto, não se pode confiar neles.