Sogra irritada contrata homens para jogar tinta em noiva no dia do casamento

O evento que mais parece saído de uma trama de novela! Durante um casamento em Ciudad Obregón, México, houve uma série de eventos inusitados e desafiadores, protagonizados pela família do noivo. No centro das atenções estava a sogra, que, inconformada com a união de seu filho, recorreu a medidas extremas para tentar impedir a celebração.

Alexandra, a noiva, vivenciou um momento de puro choque ao ser surpreendida por um trio de homens contratados pela sogra, que lançaram tinta vermelha em seu vestido enquanto ela caminhava até o altar na igreja de Nuestra Señora del Rosario.

O incidente, inicialmente confundido com sangue pelos convidados, não foi suficiente para deter a determinação da noiva, que optou por trocar o vestido manchado por um deslumbrante vestido dourado e prosseguir com a cerimônia.

Um casamento contra todas as expectativas

O relacionamento do casal, embora tranquilo, era visto com suspeitas pela família do noivo devido a diferenças socioeconômicas. A notícia do noivado desencadeou uma série de reações dramáticas por parte da família, incluindo uma tentativa de boicote ao casamento.

A mãe do noivo chegou a simular um ataque cardíaco e tentou subornar Alexandra com um cheque em branco para que ela desistisse da união. Após o casamento, uma denúncia anônima sobre drogas visou atrapalhar a sessão de fotos do casal, mas sem sucesso.

A lua de mel também se tornou um alvo, com a sogra tentando roubar o passaporte da noiva, embora seus esforços tenham sido em vão. A comunidade local se manifestou em solidariedade ao casal, enquanto a sogra, agora com problemas de saúde, exige que o filho arque com suas despesas médicas.

