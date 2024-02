Por que algumas pessoas ficam com olhos vermelhos nas fotos?

A surpresa de muitos foi grande ao descobrir por que os olhos de algumas pessoas ficam vermelhos em fotografias com flash. A explicação científica por trás desse fenômeno, revelada por Nicholas Grant em um vídeo do TikTok, tem intrigado e, em alguns casos, repelido as pessoas.

Ciência por trás do olho vermelho

Segundo Grant, a causa dos olhos vermelhos não é apenas a reflexão do flash, como muitos pensam. Na verdade, trata-se da abertura da pupila em ambientes com pouca luz, o que permite que o flash atinja o fundo do olho, revelando os vasos sanguíneos e resultando na cor vermelha característica.

Saúde ocular

Embora o fenômeno possa causar repulsa, a Academia Americana de Oftalmologia esclarece que vermelhidão nos olhos em fotos com flash é, na verdade, um sinal positivo de saúde ocular. O reflexo vermelho indica uma retina rica em sangue e desobstruída, sugerindo uma boa saúde ocular.

Apesar da explicação científica e do aspecto positivo para a saúde ocular, muitas pessoas ainda expressaram choque e repulsa ao descobrir o motivo por trás das pupilas vermelhas. Alguns comentários revelaram o desconforto e a surpresa diante dessa revelação, destacando a complexidade e, por vezes, a estranheza do corpo humano.

Embora possa parecer nojento à primeira vista, a vermelhidão nas fotografias com flash revela muito mais do que se pensava anteriormente. Além de fornecer insights sobre a saúde ocular, essa descoberta nos lembra da complexidade e da fascinante natureza do corpo humano.