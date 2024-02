Mulher passa cinco anos sem vida social para economizar US$ 200 mil: veja o que ela diz (Captura)

Uma jovem americana se propôs, a partir do seu terceiro ano de faculdade, a fazer economias significativas juntamente com um movimento chamado FIRE (independência financeira, aposentadoria antecipada), que consiste em abrir mão da vida social para conseguir juntar US$ 200 mil, conforme informado pelo ‘Business Insider’.

A jovem foi identificada como Gwen Merz, que fez ajustes em sua vida para destinar 75% de sua renda, que na época era de US$ 65 mil por ano. Ela explicou que aqueles que faziam parte do FIRE destinavam esses percentuais, mas não falavam sobre o quanto era alto o seu salário, então ela não sabia que isso poderia afetar significativamente sua vida, prejudicando sua qualidade de vida.

Valeu a pena o sacrifício?

A mulher teve que abster-se de participar de eventos em massa, como concertos ou atividades que exigissem um gasto considerável de dinheiro. Isso a levou a criar novos planos com seus amigos, como jogar frisbee (disco voador) ou fazer fogueiras no quintal.

Tudo no início estava indo bem, mas quando conseguia um parceiro, as coisas se complicavam. "Funcionou muito bem com amigos, mas nunca encontrei um parceiro que tivesse a mesma mentalidade quando eu estava saindo. Isso tornou ser solteira realmente difícil", comentou Gwen.

Depois, ela também percebeu que isso também afetava suas conexões no trabalho, pois não podia nem sair para almoçar com seus colegas, mas naquele momento, não se preocupava, pois pensava que se aposentaria jovem alcançando seu objetivo.

A única coisa para a qual ela destinava seu dinheiro era para viagens, pois amava conhecer novos lugares. Ela viajou para a Austrália, pois sua irmã morava lá e não pagou por hospedagem, comida, transporte, aproveitando as ofertas que as empresas ofereciam aos estudantes para passagens aéreas.

No que diz respeito à sua casa, ela morava em um tríplex que tinha dois quartos, os quais ela alugava para obter dinheiro e lhe rendiam um pouco mais de US$ 1 mil por mês, mas seu espaço era muito pequeno, o que a fazia se sentir desconfortável.

“Enquanto eu tinha esse apartamento triplo, meus gastos eram quase nulos. Estava ganhando dinheiro com isso, mas me sentia miserável, infeliz e estressada o tempo todo. Eu pensei: ‘Isso não vale a pena. Isso nunca valerá a pena para mim’”, explicou a mulher de 33 anos.

Viver assim dos 27 aos 30 anos foi um desafio, mas ela garante que não se arrepende de nada, pois havia conseguido economizar o suficiente para sua aposentadoria. "Está tudo bem se eu tiver que me mudar ou se receber um pequeno impacto em minha renda porque tenho essas economias e tenho uma rede de segurança, então não estou presa", disse Gwen Merz ao 'Business Insider'.

