Médicos falham oito vezes e serial killer tem pena de execução suspensa nos Estados Unidos

Autoridades do estado de Idaho, Estados Unidos, tentaram, sem sucesso, executar um serial killer na última quarta-feira (28).

Há 12 anos sem executar um preso sob pena de morte com uma injeção letal, a finalização de Thomas Eugene Creech, de 73 anos, falhou pois os médicos não conseguiram encontrar uma veia para administrar a medicação letal.

Preso há 50 anos, o assassino em série é uma das pessoas condenadas há morte que cumpre mais tempo na prisão, segundo o g1.

Ele foi condenado por cinco homicídios em três estados diferentes, mas a suspeita é de que Eugene tenha cometido outros assassinatos.

Nesta quarta-feira, Creech foi levado ao local de execução, porém, após oito tentativas, os três membros da equipe médica não conseguiram encontrar uma veia para injetar o veneno.

Os responsáveis tentaram inserir cateteres nas veias dos braços, pernas, mãos e pés, mas sem sucesso. Após uma hora de tentativas, a execução foi suspensa.

Prisioneiro é executado por asfixia com nitrogênio pela primeira vez na história nos EUA após injeção falhar

Em 25 de janeiro deste ano, Kenneth Eugene Smith, de 58 anos, foi executado no estado de Alabama (EUA), com o método de asfixia com nitrogênio, chamado de ‘hipóxia’.

Eugene foi sentenciado à pena de morte pelo assassinato de Elizabeth Sennet em 1988.

Foi a primeira vez que este tipo de execução foi utilizada no país. A pena foi recolhida após a injeção letal falhar, em 17 de novembro de 2022.

Após a tentativa sem sucesso, a defesa do prisioneiro alegou à Justiça que Eugene sentiu dor física e psicológica e desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático após o ocorrido. Para os advogados, o cliente foi utilizado como uma ‘cobaia’ em um método experimental. “Meu corpo está simplesmente ‘quebrando’, continuo perdendo peso”, teria dito o condenado à BBC.

Segundo Jeff Hood, pastor e mentor espiritual de Kenneth, o homem foi submetido a uma ‘tortura’ de muitos minutos antes de morrer por asfixia.

“[Smith] continuou respirando pelo que poderia ser até nove minutos, dez minutos, um mal inacreditável foi desencadeado esta noite no Alabama... isso foi uma tortura”.

