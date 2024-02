Mãe decide sair de casa após descobrir que o filho cortou seu álbum de fotos

Uma mulher decidiu buscar por apoio no Reddit após se envolver em uma situação delicada dentro de casa. Segundo seu relato, depois que o filho “picotou” um importante álbum de fotos ela decidiu sair de casa para refletir.

Sem se identificar, a mulher, de 28 anos, conta que é casada e mãe de um filho de 9 anos. Como ela passou por uma infância complicada, sua mãe era seu ponto de apoio e a perda repentina dela foi capaz de deixá-la completamente desestabilizada.

“Minha mãe era viciada e morreu quando eu tinha 16 anos por conta do vício. Eu não tenho muitas coisas dela além de algumas joias e um álbum de fotos com imagens dela no colégio e depois um pouco mais velha”.

“Eu estou passando por uma segunda onda de luto na minha vida e venho sentindo muita falta da minha mãe, estou trabalhando isso na minha terapia, mas costumo chorar bastante. Como meu filho me vê chorando diversas vezes, meu marido achou importante explicar a ele o que aconteceu comigo”.

“Achei correto e fiz isso. Contei a ele minha história e juntos nós olhamos o álbum de fotos. Foi um dos momentos mais bonitos e emocionantes da minha vida”, revela a mãe.

As coisas saíram do controle

A mãe conta que há 2 dias foi levar o jantar para o filho quando se deparou com algo inusitado. Em cima da escrivaninha dele ela encontrou o álbum fotográfico junto com algumas fotos cortadas e coladas em um pedaço de papel.

“Eu realmente tentei não chorar e fui contar o ocorrido ao meu marido. Eu comecei a chorar, meu filho veio até a cozinha e me viu magoada. Eu perguntei a ele porque ele cortou as fotos e ele começou a chorar e disse que queria fazer um projeto de arte para mim”.

“Fui para o meu quarto enquanto meu marido consolava nosso filho, fiz uma mala e fui passar a noite na casa do meu pai. Meu marido está tentando me dar espaço, mas fica me ligando e dizendo que era a forma do nosso filho se expressar e que aquelas fotos nem deveriam ser importantes para mim”.

“Ele está irritado comigo e agora eu me sinto miserável e culpada por magoar meu filho. Enquanto o meu pai está completamente irritado com as atitudes do meu marido”, finaliza.

Para os comentaristas, a pessoa que agiu de forma inadequada foi o marido dela.

“Sinto muito pela sua perda e sei o quanto você também é importante para seu filho. Tente conversar com ele sobre o que ele pretendia fazer e explique que ele deveria ter pedido sua autorização antes, muitas vezes ele não entende que os danos causados ao álbum te deixaram magoada”, comentou uma pessoa.

“Seu filho pode não entender a importância das fotos para você, mas seu marido deveria entender isso e explicar ao seu filho. A forma como ele está agindo com você é completamente errada”, criticou outra.