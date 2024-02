Arraia surpreende cientistas com gravidez misteriosa sem contato com machos

Charlotte, uma arraia redonda que vive no Aquarium and Shark Lab, tornou-se o centro das atenções após seus cuidadores descobrirem que ela estava grávida de quatro filhotes, apesar de não ter tido contato com machos por oito anos.

Este evento surpreendente levantou questões e curiosidade, não apenas entre os especialistas, mas também entre o público, sobre como uma gravidez poderia ocorrer nessas circunstâncias. A explicação mais aceita para o fenômeno é a partenogênese, um tipo raro de reprodução que não requer fertilização masculina.

A maravilha da partenogênese

A partenogênese é um processo biológico fascinante em que o óvulo de uma fêmea se desenvolve em um novo indivíduo sem a fertilização por um espermatozoide. Esse tipo de reprodução assexuada é observado em várias espécies, incluindo alguns insetos, peixes, anfíbios, répteis, e até mesmo em algumas espécies de aves e elasmobrânquios, como as arraias.

Esse processo permite que a espécie se reproduza em condições onde parceiros sexuais são escassos ou ausentes, garantindo a sobrevivência da espécie sob circunstâncias desfavoráveis.

A descoberta da gravidez de Charlotte foi inicialmente um mistério para os funcionários do aquário, que até consideraram a possibilidade de ela ter se acasalado com tubarões machos jovens que compartilhavam seu tanque.

No entanto, diferenças anatômicas e genéticas entre as espécies rapidamente descartaram essa hipótese. A gravidez de Charlotte é um exemplo claro de como a natureza pode surpreender e desafiar nosso entendimento, demonstrando a capacidade de adaptação e sobrevivência das espécies.

Fonte: Tomorrows World Today

