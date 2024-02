“Viajante do tempo” anuncia descoberta assustadora para março: será o fim do mundo?

Será o fim do mundo? "Viajante do tempo" revela suas profecias Pixabay

Eno Alaric, o suposto viajante do tempo que compartilha suas previsões através do TikTok, tornou-se viral depois de revelar o que acontecerá entre março e abril de 2024. Muitas pessoas estão chocadas, pois entre suas “profecias” está o impacto de um asteroide e a criação de uma criatura monstruosa que parece saída de um filme de ficção, mas também há aqueles que acham que as afirmações de @radianttimetraveler são totalmente falsas.

Terríveis dias que estão por vir

Apesar de que suas previsões parecem ter algum grau de realismo, muitas não, e alguns de seus seguidores consideram que ele está exagerando cada vez mais. E é isso que ele previu para o próximo mês.

Através de um vídeo, Enoc Alaric afirmou que um asteroide gigante está a caminho da Terra, mas os esforços para desviá-lo são em vão e ele acaba colidindo com o planeta.

"Um asteroide de uma milha foi descoberto em rota de colisão direta com a Terra. Enviamos mísseis para tentar destruí-lo, mas falhamos e ele atinge a Terra em 17 de maio", revelou Enoc Alaric, que possui milhões de seguidores em seu perfil do TikTok.

Um asteroide irá colidir com o planeta

Além disso, também expressou que um gorila beberá águas contaminadas com radiação, o que o transformará em uma criatura gigante, tipo King Kong. Ele crescerá em tamanho, inteligência e força e se tornará uma ameaça global.

"Um King Kong da vida real é criado quando um gorila bebe de um rio espesso e radioativo. Ele cresce rapidamente em tamanho, força e inteligência e começa a aterrorizar as grandes cidades", acrescentou o suposto viajante do tempo.

Os seus vídeos acumulam milhões de visualizações e milhares de comentários no TikTok. Ganha muitos seguidores em pouco tempo, mas as suas previsões nunca se concretizam.