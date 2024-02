Uma verdade que talvez você não saiba sobre as tartarugas

Todos os dias são oportunidades para aprender algo novo, e recentemente as redes sociais foram inundadas com surpresa e fascínio quando uma entusiasta de ciências compartilhou informações reveladoras sobre as tartarugas.

As pessoas têm a visão comum de que as tartarugas se escondem 'dentro' de suas carapaças. No entanto, uma escritora científica, Ada McVean, compartilhou uma revelação que abalou essa ideia. Ela explicou que as tartarugas não estão 'dentro' de suas carapaças, mas sim que suas carapaças fazem parte de sua espinha.

Daily reminder that turtles are not “inside” their shells. They *are* their shells. pic.twitter.com/CS8UcDE3o2 — Ada McVean | Trans Rights Are Human Rights (@AdaMcVean) April 21, 2020

Anatomia intrigante

A carapaça de uma tartaruga não é apenas uma cobertura externa, mas um componente integral de sua anatomia. Ela protege todos os órgãos vitais da tartaruga, incluindo sua cabeça, e evoluiu ao longo do tempo para fornecer a proteção necessária.

Ada McVean usou a plataforma para oferecer uma rápida lição sobre a anatomia das tartarugas. Ela destacou que as carapaças de moluscos são exoesqueletos, enquanto as carapaças de vertebrados, como as tartarugas, são endoesqueletos, formando parte de sua coluna vertebral.

People are just realising that turtles aren't actually 'inside' their shells https://t.co/hTUZCDimAM — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 16, 2024

A postagem de Ada recebeu uma resposta positiva, com muitos expressando gratidão pela informação. Comentários mostraram um desejo coletivo por mais conhecimento e apreciação pela oportunidade de aprender algo novo todos os dias.

O insight compartilhado por Ada McVean destacou a importância da educação contínua e da descoberta, mesmo em assuntos aparentemente simples como a anatomia das tartarugas.