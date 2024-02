Polêmica: noivos pedem aos convidados que paguem pela comida do casamento e geram debate viral

Casamento (picture alliance/dpa/picture alliance via Getty Images/Imagen referencial)

Um casal de noivos causou polêmica e se tornou viral, depois de pedirem uma contribuição financeira a todos os convidados do casamento para poder custear a comida do evento.

O caso veio a público porque um dos convidados compartilhou uma captura de tela do convite em um grupo do Facebook, mostrando o fato.

O polêmico convite de um casal para o seu casamento

O ocorrido aconteceu nos Estados Unidos, onde o casal não só solicitou um código de vestimenta, mas também pediu que pagassem pela comida.

"Em vez dos presentes de casamento tradicionais, pedimos que contribua com o custo do nosso buffet de recepção. Isso nos permitirá compartilhar juntos uma refeição maravilhosa e criar memórias duradouras com nossos entes queridos", dizia o convite.

Nesse sentido, cada pessoa deveria pagar US$ 40 pelo jantar, enquanto eram US$ 20 para menores de 12 anos.

Por esse motivo, onde as pessoas precisavam confirmar sua presença ou não, a conta bancária para o pagamento estava incluída.

"Não, não, não, não, não e não", indicou o convidado do casamento que compartilhou o convite em um grupo do Facebook.

O caso gerou debate, onde a maioria criticou os noivos. "Se você não pode pagar por um casamento, não o celebre" ou "é tão vulgar", foram algumas das reações.

No entanto, alguns apoiaram o casal e apontaram que era uma boa forma de diminuir os custos de um casamento.