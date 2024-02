Piromaníaco! Capturado o monstro que incendiou um idoso sem-teto na Cidade do México

Um homem identificado como Ashley Arturo Rodríguez, também conhecido como ‘El Arturín’, foi detido por policiais da Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México depois que um vídeo perturbador veio à tona, no qual ele é visto incendiando pessoas em situação de rua, incluindo um idoso, enquanto zomba delas.

De acordo com informações fornecidas pelo jornalista Carlos Jiménez, ‘El Arturín’ residia em uma vizinhança localizada no município de Cuauhtémoc, região metropolitana da Cidade do México, onde se presume que, além de ser um agressor, estava envolvido na venda de drogas.

O agressor está atualmente sob custódia da Procuradoria Geral de Justiça. Espera-se que as autoridades realizem as investigações pertinentes para determinar as medidas legais que serão tomadas contra ele.

Este incidente gerou repúdio por parte da sociedade depois que esse sujeito agrediu as pessoas em situação de rua; no vídeo, é possível observar que 'El Arturín' aparentemente inicia uma conversa com os sem-teto até criar um "vínculo" com eles para abraçá-los e atear fogo em seus cabelos com um isqueiro.

Nas redes sociais, condenaram o ato deste sujeito, a quem chamaram de "monstro"; "façam o mesmo com ele, mas com gasolina ao desgraçado", "um piromaníaco, um perigo para a cidade" e "queimem-no ao vivo, desgraçados", foram alguns comentários dos usuários de X.