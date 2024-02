‘Paz com a natureza’: a Colômbia apresentou a imagem da COP16 para o mundo inteiro

Há alguns dias foi anunciado que a ‘sucursal do céu’ é a sede oficial da Cúpula de Biodiversidade mais importante do mundo, COP16, que ocorrerá no final de outubro e início de novembro de 2024, por isso as autoridades já começaram a trabalhar em toda a organização para que o evento seja perfeito.

Na Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em curso em Nairóbi, Quênia, Susana Muhamad, ministra do Meio Ambiente, e David Coper, Secretário Executivo interino da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) da ONU, apresentaram o logotipo e o slogan do evento.

A imagem é inspirada na flor de Inírida, uma espécie endêmica da Colômbia e reúne as 23 metas de biodiversidade da ONU, apropriadas no contexto mundial pela Biodiversidade Kunming-Montreal, bem como uma representação das 13 ecorregiões no país priorizadas no Plano Nacional de Desenvolvimento.

Fazer 'Paz com a Natureza'

Esta é a mensagem que a COP16 terá na Colômbia. "Um apelo à reflexão para melhorar a relação que temos com o meio ambiente, repensar um modelo econômico que não priorize a extração, superexploração e contaminação da natureza".

Esta flor nunca morre e suas pétalas nunca se desfazem. "Esperamos que a COP16 na Colômbia possa ajudar o mundo a fazer essa paz com a natureza para que possamos sustentar e manter a vida no planeta para sempre".

“Quero parabenizar a ministra Susana Muhamad, ao governo da Colômbia e à cidade de Cali por sua vigorosa mobilização para realizar a COP16. O eloquente logotipo que apresenta a flor de Inírida simboliza a beleza e diversidade da Colômbia. Sob o tema Paz com a Natureza, a COP16 reunirá o mundo para promover e apoiar a implementação do Plano de Biodiversidade - o Quadro Global de Biodiversidade Kunming-Montreal” David Cooper, Secretário Executivo Interino, Convenção sobre Diversidade Biológica.