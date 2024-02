Pai transforma sótão em guarda-roupa digno de Kardashian

Um sótão aparentemente assustador se tornou o cenário de um guarda-roupa tão impressionante que até mesmo Kim Kardashian ficaria com inveja. A história de transformação, realizada por Rodolfo Cabrera, da Maryland (EUA), para sua esposa Idaly, está ganhando destaque nas redes sociais.

Um sonho tornado realidade

Rodolfo Cabrera, proprietário da Remodeling and Design LLC, decidiu aproveitar o espaço subutilizado no sótão de sua casa para criar um guarda-roupa espaçoso e elegante. Com cerca de três semanas de trabalho e um investimento de R$ 140 mil, ele e sua equipe de trabalhadores conseguiram realizar uma reforma impressionante.

Captura-de-tela-2024-02-19-075954

Detalhes da transformação

Utilizando materiais de lojas de ferragens locais, Cabrera instalou uma moldura de madeira nas paredes, seguida de drywall e prateleiras práticas feitas de tábuas de madeira. O piso foi revestido com laminado de PVC, conferindo durabilidade e resistência à água. O acabamento foi feito com uma demão de tinta em vários tons de cinza, proporcionando um visual moderno e elegante.

Dad transforms dingy attic into breath-taking walk-in wardrobe for his wifehttps://t.co/RoDKjpLd56 pic.twitter.com/NZPAQifG1Z — Mirror Money Saving (@MirrorMoney) February 18, 2024

Fotos do antes e depois compartilhadas pela filha de Cabrera no Twitter rapidamente viralizaram, recebendo centenas de milhares de curtidas. Comentários engraçados e invejosos inundaram a postagem, com muitos usuários brincando sobre adicionar "um homem habilidoso" à lista de requisitos de namoro e questionando se a mãe de Cabrera estaria disponível para brigar.

Em resposta às reações, Rodolfo Cabrera explicou detalhes do processo de construção, revelando os materiais utilizados e o cuidado empregado em cada etapa.

A transformação do sótão em um elegante guarda-roupa não só demonstra habilidade técnica, mas também destaca o amor e a dedicação de um marido disposto a criar algo especial para sua esposa. Essa história inspiradora certamente deixará muitos casais sonhando com uma renovação semelhante em suas próprias casas.