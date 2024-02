Meteoro verde deslumbra

Um 'enorme meteoro' foi avistado em várias áreas, incluindo Norfolk, Lincolnshire e Yorkshire, no Reino Unido, na noite do dia 19. Pessoas acessaram as redes sociais pouco antes das 18h para relatar terem visto um borrão "verde".

Amy Louise compartilhou em seu perfil do Facebook: "acabei de ver um enorme meteoro voltando para casa (entre York e East Riding), alguém mais o viu? Por volta das 17h40." Ela acrescentou: "Já vi pequenos antes, mas esse era grande, com cauda em chamas e tudo!"

Louis, em resposta, relatou: "eu vi? uma bola de fogo que se dirigiu para o leste e durou cerca de quatro segundos antes de desaparecer sobre Bielby ou Shiptonthorpe". Outros relataram avistamentos em Cambridgeshire, Chesterfield e Wakefield.

'Huge meteor' with a 'flame tail' spotted jetting through UK skies https://t.co/QIrOSj0P9W — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 20, 2024

Explicação científica

A Nasa define uma 'bola de fogo' como um meteoro excepcionalmente brilhante que atinge uma magnitude visual de -3 ou mais quando visto do zênite do observador. Em janeiro, uma pequena cidade galesa acreditou que alienígenas haviam invadido após o solo tremer, um incidente possivelmente relacionado a um meteoro.

No 'Welsh Roswell' de 23 de janeiro de 1974, moradores relataram um clarão de luz seguido de tremores. Testemunhas descreveram objetos luminosos e a presença de soldados na área. Oficialmente, equipes de busca não encontraram nenhum destroço, alimentando especulações sobre um encobrimento.

O avistamento do 'meteoro bola de fogo' no Reino Unido adiciona mistério ao céu noturno, enquanto cientistas e entusiastas buscam entender melhor esse fenômeno cósmico. Com avanços na observação astronômica, eventos como este continuam fascinando e intrigando pessoas em todo o mundo.