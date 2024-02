Mãe de menor vítima de abuso sexual denuncia que o agressor tem vínculos com o Governo X

Victoria Figueiras, mãe de uma criança menor de quatro anos que foi supostamente abusada sexualmente por seu tio paterno, fez sérias acusações de tráfico de influências, apontando uma suposta conexão entre o agressor e uma pessoa do governo do México.

Em entrevista com a jornalista Azucena Urezti para a Rádio Fórmula, Figueiras expressou sua frustração depois que um juiz determinou a libertação do acusado, argumentando que a menor não conseguiu especificar a hora e o dia exatos do suposto abuso sexual.

Nas palavras da mãe, "O que as autoridades afirmam no comunicado é mentira, na verdade, minha filha foi submetida a vários testes, todos os quais determinaram que ela sofreu abuso."

A mãe da vítima questiona a decisão do juiz, afirmando que ele parecia exigir detalhes extremamente precisos para buscar justiça. "O que ele precisava, as coordenadas, os segundos?, é absurdo", declarou Figueiras durante a entrevista.

Pessoa do governo envolvida

Além disso, a mãe da menor abusada afirmou que há indícios de tráfico de influências, alegando que o tio paterno da criança tem conexão com uma pessoa do Governo do México. Portanto, ela solicitou um novo julgamento transparente para garantir a justiça adequada para sua filha.

"Sabemos que aquí há um tráfico de influências, aparentemente uma pessoa do governo está envolvida... tudo o que tenho pedido é que seja realizado um julgamento transparente. Não estou aqui para pedir favores a ninguém, tudo o que peço é que seja feito de forma limpa, transparente e imparcial", afirmou.

Portanto, essas acusações levantam questões sobre a integridade do processo judicial e destacam a necessidade de uma investigação minuciosa para esclarecer a verdade por trás desse caso, e Victoria Figueiras garantiu que não descansará até que a justiça seja feita.

“Se não tivermos um bom resultado na reunião, vamos continuar com os protestos, nós não vamos parar, se eles se incomodam com os bloqueios que estamos fazendo, imaginem o quanto me incomoda que minha filha tenha sido abusada”, disse a mãe da menor à jornalista Azucena Urezti.