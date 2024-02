Jovem ostenta encontro com seu namorado e é criticada por não gastar um centavo: gerou polêmica viral

Muitas vezes as pessoas podem ouvir e ver aquela discussão entre homens e mulheres sobre quem deve pagar em um encontro. Há aqueles que afirmam que os homens devem fazê-lo. Por outro lado, há aqueles que pedem que as despesas sejam divididas ao meio.

A jovem quis exibir uma noite que teve com seu namorado e gerou polêmica

A verdade é que cada relacionamento tem seus próprios acordos. E esta é a história de uma jovem que se tornou viral depois de gravar quanto gasta durante um encontro com seu namorado, gerando muita discussão com o resultado.

Foi uma usuária chamada María Díaz, que compartilhou um vídeo onde mencionava que o seu encontro com o namorado custaria apenas 50 pesos, nem mais nem menos. Ao longo da noite, ela mostrou o que compraram e os lugares que visitaram.

"Trouxe 50 pesos para gastar. Primeiro, me deu vontade de um sorvete: 0 pesos; depois, disse que iríamos ver o futebol e pedi para me comprar uns salchipulpos: 0 pesos; também tive vontade de um picolé: 0 pesos", comentou.

Com os 50 pesos intactos desde que saiu de casa, Maria foi convidada pela sua sogra para jantar e no final do dia voltou para casa com o seu dinheiro intacto.

O vídeo viralizou no TikTok com milhões de visualizações

"Minha sogra me convidou para jantar uns hot cakes, estavam muito bons; paramos para abastecer: não gastei nada também. Que estranho que os 50 pesos com os quais saí de casa me sobraram", explicou.

O vídeo rapidamente se tornou viral e conseguiu gerar mais de 5 milhões de visualizações no TikTok, onde causou alvoroço e debate entre os internautas, dividindo opiniões entre homens e mulheres.

“Você pelo menos deu os agradecimentos a ele, não é verdade?”, “quando se ama de verdade, mimamos”, “dá-me ansiedade sair com pouco dinheiro e deixar que pague tudo”, “o que há de mal nisso, um homem apaixonado dá tudo sem se importar”, “teria sido muito bonito se você tivesse dado os 50 para a gasolina dele, a intenção conta muito e é muito bonito que tenha essa intenção”, foram algumas das reações.