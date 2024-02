Funcionária de limpeza sofre grave acidente ao cair de uma escada

As escolas são espaços frequentados por jovens que buscam adquirir o maior número de conhecimentos de seus professores. Apesar de os professores serem os funcionários mais reconhecidos nas escolas, também há pessoas que realizam outras atividades que permitem que as aulas sejam realizadas de forma segura e adequada, como o pessoal de limpeza.

Estes trabalhadores se esforçam para limpar todas as salas, mas podem correr algum tipo de risco? Nas últimas horas, começou a se popularizar, por meio de X, o momento em que uma trabalhadora de limpeza caiu de uma escada enquanto realizava suas tarefas.

No vídeo com mais de um minuto de duração, vemos uma mulher segurando a escada para que sua colega limpasse o telhado, infelizmente a mulher deixou a funcionária que estava nas alturas sozinha. A água fez com que a escada escorregasse, resultando na iminente queda da mulher.

O acidente causou lesões graves na vítima identificada como Sandra de Sousa Marinho, de 41 anos, que faleceu 8 dias após o ocorrido. Um veículo de comunicação afirmou que empresa para a qual Sandra trabalhava, declarou que o contrato com a Secretaria de Educação não incluía serviços em altura, como os que a funcionária realizava. A limpeza nas escadas foi um pedido da direção da escola, de acordo com a empresa”.

Até agora, a gravação dos acontecimentos já acumula mais de 900 mil visualizações em X, onde se podem ler comentários como “Quem é que se lembra de deixar a escada sozinha, com o chão super molhado” ou “Escada no chão molhado escorregadio e sem apoio humano”.