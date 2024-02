Família que se dedicava ao tráfico de drogas foi enviada para a prisão, seu líder estava em prisão domiciliar

Uma organização criminosa composta por toda uma família que traficava drogas nos bairros Antonio Nariño, Unión de Vivienda Popular, Siloé e El Diamante foi enviada para a prisão por um juiz de controle de garantias na Colômbia.

Parece que a banda era liderada por uma mulher que estava em prisão domiciliar pelo mesmo crime de tráfico de drogas e vinha evitando as autoridades com um documento de identidade falso.

Com essa identidade, a mulher até conseguiu comprar uma caminhonete, abrir contas bancárias e um celular.

Homem foi assassinado com arma branca

Um ato de intolerância ocorreu na noite desta segunda-feira, 26 de fevereiro, dentro de um ônibus em movimento do Sistema de Transporte em Massa, MIO, quando um homem foi cruelmente assassinado com uma arma branca.

De acordo com a Polícia Metropolitana de Cali, dois vendedores ambulantes subiram em um dos ônibus e se enfrentaram para decidir quem iria realizar sua atividade econômica no ônibus.

Um dos vendedores usou uma arma branca para ferir o outro, que foi levado para o Hospital Universitário do Valle, mas devido à gravidade dos ferimentos, acabou falecendo.

“A Polícia estava patrulhando e estava perto do local. Ela vê que as pessoas do ônibus estão descendo e atende à pessoa. Destacar primeiro a reação do motorista, ele para o veículo. A Polícia, que fornece segurança ao MÍO, chega de forma oportuna”, disse o comandante da Polícia Metropolitana de Cali, coronel Carlos Oviedo.