Descubra o que acontece após dar a descarga no banheiro de um avião

Você já parou para pensar no que acontece quando alguém dá a descarga no banheiro de um avião? Recentemente um vídeo publicado no Instagram viralizou ao contar em detalhes o que acontece com os dejetos, sanando uma das maiores curiosidades envolvendo o mundo da aviação.

Quem já precisou utilizar o banheiro durante uma viagem de avião certamente ficou se perguntando o que acontece com os dejetos. Por meio de um vídeo, publicado pelo perfil Fatos Desconhecidos, é possível saber de forma detalhada o passo a passo dos dejetos após a descarga, esclarecendo alguns mitos sobre o uso da descarga nas aeronaves.

O que realmente acontece?

Por vezes fomos levados a acreditar que o lixo de um banheiro de avião é despejado no ar durante o voo, mas o sistema na verdade é um pouco mais complexo do que isso.

Segundo o vídeo, após a descarga no fundo do vaso surge uma pequena portinha que suga os dejetos do vaso por meio de um sistema de sucção a vácuo. Este sistema compacta todas as necessidades de forma a economizar espaço e evitar o mau cheiro.

Depois da compactação, antes de chegar ao espaço de armazenamento, os dejetos são triturados para evitar qualquer possibilidade de entupimento. Uma vez armazenados, os dejetos só serão esvaziados após o pouso da aeronave. A última parada é o sistema de tratamento de esgoto do próprio aeroporto.

E se vazar?

Muitas vezes ouvimos histórias de pessoas que alegam ter certeza de que os dejetos dos banheiros dos aviões são despejados no ar durante o voo, algo que agora sabemos não ser verdade.

No entanto, pode acontecer destes dejetos vazarem durante o processo de compactação e armazenamento. Devido às baixas temperaturas estes vazamentos acabam congelando e se tornando blocos sólidos e azuis por conta do líquido utilizado para desinfetar os sanitários no momento da descarga.

Desta forma, segundo o vídeo, é bom ficar atento a possíveis “meteoros da cor do céu”, eles podem não ser o que parecem.

