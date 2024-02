Corajosa, menina de 12 salva porquinho-da-índia do ataque de uma cobra

Imagens de uma menina de 12 anos salvando seu porquinho-da-índia viralizaram na internet. Os registros, datados de janeiro de 2024, mostram o exato momento em que a menina salva o animalzinho do ataque de uma cobra.

Conforme publicado pela Revista Crescer, as imagens foram registradas pelas câmeras de segurança da casa, localizada em Queensland, na Austrália, e viralizaram nas redes sociais depois de serem compartilhadas pelo tio da menina.

No registro, Rosie Wightman é vista limpando a gaiola de seu porquinho-da-índia quando uma cobra ataca o roedor. Desesperada, a jovem pega o réptil pelo rabo e começa a balançar o animal na esperança de salvar o porquinho.

Em entrevista, ela relatou: “A cobra estava enrolada no pescoço dele. Estava ficando cada vez mais apertada, então eu a agarrei sem pensar e comecei a girar”, explica.

Ela foi bem sucedida

Apesar de não ser segura, a tentativa de resgate de Rosie foi bem sucedida e a cobra afrouxou o aperto, deixando o roedor cair. No entanto, a cobra tentou novamente dar o bote no animal.

Em determinado ponto, os cachorros de estimação da família e os pais da jovem ouviram os barulhos e saíram em seu socorro. Luke Wightman, pai da menina, conseguiu pegar a cobra e jogá-la para o lado, finalmente livrando a menina e o porquinho-da-índia do perigo.

Segundo o especialista em cobras e animais peçonhentos, Steven Hall, apesar de corajosa, a atitude de Rosie também a colocou em um grande perigo. “Não é uma forma segura de lidar com cobras, embora possa entender o pânico e o reflexo da menina ao resgatar seu animal de estimação”.

“A única coisa que me aliviou foi que a cobra se estava preocupada com o bichinho na boca e a menina a girou pela ponta do rabo, tornando mais difícil e menos provável que a cobra a mordesse”, finaliza o especialista.

