VÍDEO: Como punição, uma gangue de criminosos foi obrigada a correr nu

Nas redes sociais circulam informações sobre três homens pertencentes a uma gangue de criminosos que foram detidos pelos moradores de uma cidade do Equador.

Os jovens foram apanhados em flagrante delito, depois de serem encontrados a roubar, os cidadãos decidiram castigá-los. Na gravação, é mostrado como os três indivíduos correm pelas ruas tal como vieram ao mundo, nus, apenas com um cartaz pendurado ao redor de seus pescoços e as mãos amarradas enquanto tentam cobrir suas partes íntimas.

As pessoas que gravaram o incidente estão seguindo-os de moto ao mesmo tempo que dizem: "grite, grite, grite forte. Gritem com vontade 2, 3".

De acordo com as publicações, teria sido um parente das vítimas que decidiu dar uma lição a esses criminosos. Apesar da situação em que esses jovens se encontram, nenhum deles parece sentir pena ou vergonha de estar completamente nus correndo em via pública, onde poderiam ter sido vistos por mais de uma pessoa.