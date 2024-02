Relato: ‘Sou idiota por dizer à minha irmã que ela não deveria se reproduzir?’

Um internauta, de gênero não especificado, compartilhou um relato no Reddit, afirmando ter dito à irmã que ela “não deveria reproduzir”, logo após descobrir sobre suas tentativas de engravidar. Ele justificou sua fala na rede social, no entanto criou um clima tenso em seu contexto familiar.

“Minha irmã, de 28 anos, tem o gene que transmite hemofilia e tem um problema cardíaco genético. O meu irmão mais novo tem hemofilia e passou a maior parte da sua juventude dentro e fora do hospital, o que tem sido uma enorme pressão para os meus pais desde que me lembro”, iniciou o texto na rede social, por meio do usuário u/KookyShelter6075.

“Minha irmã esteve recentemente no hospital por causa do coração, então quando ela anunciou para mim e para minha mãe que ela e seu noivo estavam tentando ter um bebê, meu estômago embrulhou. Ela percebeu minha falta de entusiasmo e imediatamente ficou na defensiva”, continuou.

Desentendimento instaurado

Ao expressar suas preocupações imediatamente, sua irmã começou a chorar. Devido sua reação, a mãe da dupla disse ao internauta que o assunto não era de sua conta, mas sim da irmã e do noivo. “Eu realmente não acho que ele conheça os impactos diários da hemofilia”, disse.

“Minha irmã então saiu por aí dizendo a todos que eu disse que ela não deveria ter filhos, quando tudo que eu disse foi que ela não deveria engravidar. Ela também disse à minha mãe que sou alto e forte porque fui o único que nasceu sem problemas de saúde”, contou.

“Acredito que meu pai e meu irmão concordam comigo, mas não dizem nada para não deixar minha mãe brava ou minha irmã chateada”, desabafou no final do texto. “Sinto que deveria apenas cuidar da minha vida, mas também não quero ver mais sofrimento.”

