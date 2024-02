Reação carinhosa de cachorrinho quando é mandado dormir e ele quer ficar vendo TV viraliza

O poder da ternura e obediência se manifestou mais uma vez nas redes sociais com um adorável cãozinho que se tornou viral por sua doce reação ao ser mandado para dormir enquanto assistia televisão.

Esse filhote adorável, com apenas um mês e 23 dias de idade, derreteu corações ao redor do mundo com sua encantadora obediência. O vídeo que captura esse momento adorável foi compartilhado por um homem através da conta do TikTok Safe Walk Oficial (@safe_walk_oficial).

Os cães sempre nos proporcionam os momentos mais ternos

Na gravação, podemos ver o cachorrinho olhando fixamente para a tela da televisão, completamente absorvido pelo que parece ser um filme. Apesar da tentação de ficar acordado e continuar desfrutando do entretenimento, o filhote demonstra seu incrível nível de obediência ao ser chamado para ir dormir.

Em vez de resistir ou protestar, o cachorrinho obedece imediatamente e com uma ternura que cativou milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele se deita e fecha seus olhinhos, pronto para se entregar ao sono conforme seu humano indicou.

Com mais de 1,4 milhões de visualizações, ele gerou uma onda de amor e comentários positivos nas redes sociais. A conta do TikTok Safe Walk Oficial, que compartilhou o vídeo, observou que este adorável filhote é um exemplo perfeito de como o treinamento de animais de estimação pode ser fácil desde cedo.

“Aproveite que ele é cachorrinho porque quando ele tiver celular ele vai ficar muito rebelde” , “Me passa a dica para ver se funciona com meu filho humano de 8 anos” , “Ele é melhor educado que as crianças”, “O meu aprendeu a apertar o botão do controle remoto para assistir TV e se você incomodar ele vai te morder”, “por isso gosto mais de cachorros do que de gatos” comentaram alguns internautas nas redes sociais.