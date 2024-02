Presente surpresa! Mulher é presa por venda de drogas no dia do seu aniversário

Policiais da Secretaria de Segurança da Cidade do México detiveram uma mulher em posse de drogas e que supostamente se dedicava ao tráfico de drogas nesta cidade.

Os fatos ocorreram quando as autoridades responderam a um chamado de emergência de uma pessoa ferida por arma de fogo numa residência localizada que era a mesma onde a detida vivia.

De acordo com o relatório, a mulher estava comemorando seu aniversário quando supostamente houve uma briga com um adversário pela venda de drogas, que invadiu sua casa e atirou em seu marido. Os paramédicos da Proteção Civil foram atender o homem ferido, de 36 anos de idade, mas o diagnosticaram como sem sinais vitais devido ao disparo de arma de fogo.

Além disso, no local foram encontrados 19 pacotes de plástico transparente com cocaína, uma bolsa contendo erva verde e seca semelhante à maconha. Além disso, foram apreendidos três celulares de diferentes marcas e uma balança.

Policiais da secretaria de Segurança da Cidade do México apreenderam 19 pacotes de cocaína e uma bolsa que continha erva seca de cor verde. Foto: (X_@SSC_CDMX)

Portanto, a mulher, de 41 anos de idade, foi detida e, após ser informada de seus direitos constitucionais, juntamente com a droga apreendida, foi colocada à disposição do agente do Ministério Público, que definirá sua situação jurídica e conduzirá as investigações do caso.