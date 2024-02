Polícia agride menina por vender doces em praça

As crianças são pessoas que devem contar com o cuidado e apoio de um tutor. Infelizmente, há menores que não têm os aspectos básicos para levar uma vida digna e precisam sair às ruas para conseguir um pouco de dinheiro e assim garantir comida para o dia a dia.

Apesar do que foi relatado anteriormente, nas últimas horas começou a se popularizar, através do X, o momento em que um grupo de policiais agrediu, supostamente, uma menina. De acordo com as informações fornecidas por diversos portais: “a segurança privada da empresa VIMA, que demonstrou sua prepotência com uma menor de idade de escassos recursos que queria vender seus produtos no restaurante SonoraGrill na Praça Solesta”, no Chile.

No clipe, é possível ver, pelo menos, dois policiais que protegeram a criança. Embora não seja possível ver como as coisas terminaram, os internautas mostraram sua indignação e afirmaram que não é uma forma adequada de tratar uma criança; além disso, alguns usuários reavivaram a polêmica que ocorreu com o restaurante envolvido.

Até o momento, a gravação dos eventos tem mais de 800 mil visualizações em redes sociais, onde se podem ler comentários como “Acho que existem lugares para vender seus produtos, não é a maneira correta nem dos guardas nem da vendedora, acredito que é um restaurante e eles têm o direito de permitir ou não a venda ambulante” ou “Bem, é um estabelecimento de venda de comida, e eles podem reservar o direito de acesso a pessoas que não vão consumir, portanto, o erro foi da vendedora ambulante”.