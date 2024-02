Paixão por bonecas reborn: mulher gasta R$ 123 mil

Kam, uma gerente de escritório da Flórida, encontrou uma nova paixão durante a pandemia: as bonecas reborn. Apesar das críticas de amigos e familiares, ela investiu mais de R$ 123 mil em sua coleção de 18 bonecas, desafiando opiniões e encontrando prazer em seu hobby.

Uma paixão inesperada

No final de 2020, enquanto procurava presentes de Natal para suas filhas, Kam descobriu as bonecas reborn e ficou fascinada com sua singularidade e realismo. Desde então, ela expandiu sua coleção para 18 bonecas, cada uma delas sendo uma verdadeira obra de arte para ela.

'I've spent over £16,000 on my 18 reborn dolls – it's creepy but I don't care' https://t.co/UUayD8PlEP — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 20, 2024

Benefícios terapêuticos

Embora alguns possam considerar seu hobby assustador, Kam vê suas bonecas como uma forma de arte e uma maneira de se conectar com suas filhas. Ela não as trata como bebês reais, mas sim como uma coleção valiosa, cuidando delas e apreciando sua beleza única.

Apesar do apoio de algumas pessoas próximas, Kam enfrenta críticas e negatividade de outros, que consideram seu hobby um desperdício de dinheiro ou simplesmente assustador. No entanto, ela permanece firme em sua paixão, afirmando que não deixará que as opiniões dos outros a impeçam de desfrutar do que ama.

Embora tenha enfrentado reações mistas ao levar suas bonecas em público, Kam também recebeu elogios pelo realismo das bonecas. Ela encoraja outros a se envolverem no hobby, mas adverte sobre os custos e a adição que pode surgir com a coleção dessas bonecas realistas.