Pais decidem dar filha para adoção: "ela não se adapta"

Um pai, em seu relato no Reddit, descreveu como sua esposa voltou ao trabalho rapidamente após o nascimento da criança, deixando a maior parte dos cuidados para a avó. Ele expressou preocupação com a falta de envolvimento emocional da esposa com a filha de 3 meses, citando momentos em que a bebê chorava sem ser consolada.

Decisão controversa

Com dificuldades em se conectar com a filha e saudades de sua vida anterior, o casal optou por colocar a criança para adoção. Após receber críticas e questionamentos sobre sua escolha, eles buscaram conselhos sobre o processo de adoção no Reddit.

'We're putting our baby up for adoption - she's not a good fit for the family'https://t.co/0IZuzKJbhI pic.twitter.com/0KIXmTG2n9 — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) February 15, 2024

A família enfrentou conflitos internos quando a decisão foi comunicada à avó da criança. O pai relatou uma discussão acalorada, culminando na ameaça de cortar os laços familiares caso a avó não aceitasse a custódia da criança.

A decisão do casal dividiu opiniões, com alguns elogiando a preocupação com o bem-estar da criança, enquanto outros criticavam a falta de tentativas de solução dentro da família antes de optar pela adoção. O caso gerou debates sobre os limites da parentalidade e os cuidados necessários para garantir o melhor interesse da criança.

A história continua evoluindo à medida que o casal e a família lidam com as consequências de sua decisão e buscam uma transição suave para a custódia da criança. Enquanto isso, o debate sobre as complexidades da parentalidade e os desafios da vida familiar continua a ecoar nas redes sociais.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidade online Reddit.