Jovem procura por sua colega do jardim de infância, que foi seu primeiro beijo

No TikTok, o post de um jovem chamado Lucas se tornou viral, ele está procurando por Macarena, sua colega do jardim de infância, quem lhe deu seu primeiro beijo há vários anos. A determinação desse rapaz em encontrar seu amor de infância tem comovido milhares de usuários na plataforma.

Lucas compartilhou a foto dele posando ao lado de Macarena, ambos abraçados e com sorrisos em seus rostos. Ele também anexou a prova do beijo em questão. Além disso, ele adicionou uma mensagem emocionante: “Ajude-me a encontrar a Macarena. Já que as redes são serviços, preciso da sua ajuda”.

Neste também relatou que o fato aconteceu há aproximadamente 25 anos, embora tenha confessado não se lembrar disso. No entanto, encontrou as fotos e sua mãe lhe disse que ele estava profundamente apaixonado pela menina naquela época.

Joven busca o amor de sua infância através do TikTok (@lucasmarianook)

Apesar de não ter mais informações além do nome, ele especula que a Macarena deve ter cerca de 28 ou 29 anos e que o local onde se conheceram estava localizado em Córdoba, na Argentina, embora desconheça o bairro específico.

Não importa que tenham se passado mais de duas décadas, Lucas tem claro seu objetivo: “Quero te encontrar, Macarena, quero saber se você tem alguma lembrança ou algo do nosso primeiro beijo. Quero saber como está sua vida. Tem família? Namorado? Está solteira? Enfim, saber de você, saber do meu primeiro amor e primeiro beijo e sei que vou te encontrar”, afirma Lucas.

A publicação até o momento acumula mais de 55 mil curtidas e mais de 800 mil reproduções no TikTok. Além disso, os usuários têm demonstrado interesse em saber como a busca por Lucas será concluída e expressaram seu apoio nos comentários.

“Se encontrarem a Macarena, avisem-me, quero saber como vai ser o encontro.” ”Quando a Maca aparecer, me avisem.” ”Se você é da Argentina, entre no grupo do Facebook chamado: ¿Dónde estás? Lá com certeza você a encontra.” ”Se a encontrar, é uma história de filme. Acho super fofo.” ”Macarena, aparece, tomara que a encontre e se casem.” ”Não têm o livrinho do jardim com as fotos e nomes? Foi lá que encontrei o meu primeiro namorado haha.” Este foram alguns dos comentários.