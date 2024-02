Flagrante! Vídeo mostra cobra cascavel capturando preá no meio de uma estrada

Um flagrante da vida animal foi registrado por um cinegrafista amador e compartilhado nas redes sociais. O registro, datado do dia 05 de fevereiro, foi compartilhado no Instagram e já acumula milhares de visualizações.

Conforme publicado pelo portal Cenário MT, o homem em questão estava a caminho da roça quando se deparou com a cena no meio da estrada. Sabendo que o preá já não tinha chances de sobreviver, ele registrou o momento em que a cascavel tenta ingerir sua presa.

Nas imagens, é possível ver que a cobra é ligeiramente pequena, tornando difícil sua missão de conseguir ingerir o animal predado. Segundo o cinegrafista, esta foi a primeira vez que ele se deparou com uma cena deste tipo enquanto seguia pelo local.

⚠️⚠️⚠️ATENÇÃO!!! As imagens abaixo podem ser fortes para pessoas sensíveis!⚠️⚠️⚠️

O registro provocou reações nas redes sociais

Enquanto registra o bote da cascavel para cima do preá, o homem conta como acabou se deparando com aquela situação.

“Olha gente, a cascavel tá engolindo o preá que pegou aqui no caminho, eu vinha pra roça e topei a preá morta e o cascavel do lado. A cascavel é até pequena e a preá grande, quero ver se ela vai conseguir engolir. Eu tô três metros longe dele, é de manhã cedo, 5h45 agora”.

“A cascavel não é grande não, é pequena, tá grande porque eu puxei o zoom aqui, mas ele tá tentando engolir. Que cena feia desgramada. Primeira vez que eu to filmando uma cobra engolindo um rato”.

Nos comentários, diversas pessoas criticaram a atitude do cinegrafista por não ter interferido na situação, porém outras o elogiaram visto que o preá provavelmente morreria em instantes por conta do veneno da cobra e interferir apenas colocaria a vida do cinegrafista em risco.

“Não tem mais o que salvar. Essa cobra tem veneno pra derrubar um boi em uma única picada. Mesmo que ele fosse tirar da cobra a preá morreria já que o veneno foi injetado”, comentou uma pessoa.