Árbitra sofre brutal acidente em meio à partida e é retirada do jogo em uma maca

O estádio Benito Villamarín viveu em 25 de fevereiro um novo encontro do Real Betis. Infelizmente, os holofotes não ficaram nos jogadores verdiblancos e do Athletic Club, mas sim na árbitra Guadalupe Porras, que atuava como bandeirinha na partida e sofreu um terrível acidente com uma câmera de televisão.

Foi no minuto 13 do jogo que a equipe do Betis protagonizou uma jogada incrível no ataque que resultou em gol e fez com que a árbitra assistente fizesse o percurso correspondente. Quando um gol foi confirmado, a árbitra correu para o centro do campo para recomeçar o jogo, mas acabou batendo em uma câmera e sofrendo um grande ferimento.

Rapidamente, a mulher foi assistida porque o sangue começou a jorrar em seu rosto e a dor era visível. Vale ressaltar que o cinegrafista recebeu uma reprimenda enfurecida do corpo de arbitragem, que questionou a obstrução no caminho e sua entrada na área percorrida pela árbitra.

Após uma breve revisão, a árbitra, que estava coberta de sangue, foi levada de maca até a ambulância para receber melhores cuidados e o quarto árbitro teve que entrar em ação para ocupar seu lugar na partida.