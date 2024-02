União e superação: mãe e filho conquistam vagas no mesmo curso universitário

Em uma história que celebra a união familiar e a determinação, Vitor Gabriel Cagol, de 17 anos, e sua mãe, Irene Cecília Cagol, de 51 anos, compartilham mais do que laços de sangue: ambos foram aprovados no vestibular para o curso de Engenharia Elétrica na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em Foz do Iguaçu. Este feito notável não é apenas um testemunho de seu compromisso com a educação, mas também uma inspiradora jornada de superação e apoio mútuo.

Uma jornada compartilhada em educação

Desde cedo, Vitor enfrentou desafios significativos. Diagnosticado com epilepsia antes dos dois anos, sua condição exigiu cuidados constantes, levando Irene a dedicar grande parte de sua vida ao bem-estar de seu filho. Apesar dessas dificuldades, a família encontrou na educação uma fonte de esperança e renovação. Mais de duas décadas após deixar os estudos para trás, Irene decidiu retomar sua jornada educacional, inspirada pelo desejo de acompanhar Vitor em sua entrada na universidade.

A surpresa veio quando os resultados do vestibular foram anunciados. Vitor, apesar de confiante, ficou surpreso ao ver seu nome na lista de aprovados. Irene, por outro lado, estava apreensiva, temendo que o tempo afastada dos estudos pudesse ter comprometido suas chances.

A preparação para o vestibular fortaleceu ainda mais a relação entre Irene e Vitor, que participaram juntos de um cursinho pré-vestibular gratuito. Vitor, aprovado em 10º lugar na ampla concorrência, e Irene, conquistando o segundo lugar nas vagas destinadas a Pessoas com Deficiência devido à fibromialgia, demonstram que, com dedicação e apoio, é possível alcançar objetivos que pareciam distantes. Agora, enquanto se preparam para começar as aulas em julho, mãe e filho olham para o futuro com otimismo, prontos para enfrentar juntos os desafios e as alegrias que a vida universitária reserva.

