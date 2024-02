“Sou horrível”: mãe viaja em primeira classe, envia seu marido e seu bebê em classe econômica e gera debate nas redes sociais

Ellis Cochlin, uma mãe do reino, se viu no centro de um intenso debate depois de compartilhar sua experiência pouco usual. Durante um voo de Paris para Los Angeles, decidiu viajar na primeira classe, enquanto seu bebê de apenas 11 meses e seu namorado ocupavam assentos na classe econômica. A situação, compartilhada através de um vídeo no TikTok, gerou opiniões divididas entre os usuários.

Divergência de conforto

No clipe, que rapidamente ultrapassou as 350 mil visualizações, Cochlin perguntou se era uma mulher egoísta por deixar sua filha Prim e seu parceiro Rob na zona econômica enquanto ela desfrutava de todo o luxo da primeira classe. "Estou sendo horrível por deixá-los na econômica?", escreveu.

A mãe comentou que escolheu se dar esse prazer durante o voo de 11 horas de duração e sentiu que merecia um descanso longo. Da mesma forma, afirmou que normalmente não se separa da filha quando está em um avião.

"Nunca voei com mais ninguém, só eu e a Prim", ela expressou. "Então a ideia de ter ajuda neste voo foi incrível".

Viral no TikTok

As imagens mostram Cochlin se despedindo de seu namorado e de sua filha, pouco antes de desfrutar de uma excelente refeição com camarão e várias bebidas. Além disso, a mulher expressou que a decisão de ir para a zona econômica não foi um problema para seu parceiro, pois ele prefere gastar seu dinheiro “de outra maneira”.

"Adoro joias, coloquem-me na classe executiva em qualquer dia", disse. "Rob nunca gastaria dinheiro na classe executiva, pois ele a considera inútil. Ele preferiria gastar dinheiro em restaurantes, algo que eu nunca faria", acrescentou.

O vídeo se tornou viral no TikTok, gerando centenas de opiniões divididas dos internautas: “Acho que ambos deveriam ter estado lá um para o outro e compartilhar a responsabilidade” e “Você passou MUITO tempo cuidando do bebê sozinha, sinto que definitivamente você mereceu isso!”.