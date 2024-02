O homem costumava comer insetos gigantes até descobrir o que havia dentro deles

Um explorador da Amazônia costumava ter um truque de festa que mexia com seu estômago, mas ele o abandonou quando descobriu o quão arriscado era.

Paul Rosolie explicou no Jordan Harbinger Show que, enquanto caminhava pela selva virgem, aprenderia com seus guias como viver da terra. Ele explicou: "Eu pegava um desses gafanhotos enormes e, para assustar as pessoas, mordia e comia. Afinal, Bear Grylls construiu toda uma carreira com isso. Simplesmente surpreende as pessoas".

Mas Paul já não faz isso. Ele continuou: "Meu tio é cirurgião e depois de assistir a um desses vídeos disse: 'Muito engraçado... mas não faça isso'. E eu disse 'Ah, tudo bem, está tudo limpo na selva', mas ele me disse 'Não, estão cheios de parasitas'".

Pouco depois, Paul até testemunhou uma demonstração terrível do aviso de seu tio. "Vi este gigantesco gafanhoto pousar em uma vela e ficar preso na cera", explicou. "Enquanto queimava, todos os nematóides saíram de sua parte traseira; começaram a explodir e todos vimos eles caírem no chão", acrescentou.

Agora, expulsar os repugnantes vermes parasitas dos corpos dos insetos tornou-se um esporte para ele e sua equipe.

Ele disse: "Quando terminarmos de nos livrar das moscas-varejeiras um do outro, vamos pegar uma barata gigante que está meio morta por ter sido devorada por outra coisa e simplesmente a mergulharemos em um copo d'água".

“Uma vez que está cheio, os nematoides sairão do seu corpo. Competimos para ver quem consegue obter o nematoide mais longo, mas eles são bastante nojentos”, disse.