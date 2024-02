Esposa é criticada pelo marido após pedir comida apimentada para o jantar

Um caso inusitado está dando o que falar no Reddit. Por meio de uma publicação que já recebeu mais de 1500 comentários, uma mulher revelou como ela e o marido estão passando por uma crise no casamento, causada por um prato de comida apimentado.

Sem se identificar, a mulher, de 28 anos, conta que está com seu marido há 9 anos, sendo 2 de casados. Juntos, eles são pais de uma menina de 7 anos que parece compartilhar dos gostos da mãe quando o assunto é comida picante.

“Nossa filha ama comida picante e desde sempre se sentiu confortável comendo alimentos temperados com diversas especiarias. Eu também gosto de comida assim e nós duas temos uma boa tolerância. Meu marido, por outro lado, detesta comida picante e acredita que muitos dos temperos são desnecessários”.

“Ele é do tipo que usa apenas sal e pimenta preta para temperar qualquer coisa, o que não é um problema, mas as vezes me faz ter que cozinhar pratos distintos ou comer sem a quantidade de temperos e pimenta que eu e minha filha gostamos”, explica a mãe.

Crise no casamento

Apesar das diferenças, o tema em questão nunca chegou a ser um verdadeiro problema entre o casal, até que um acontecimento mudou tudo no último final de semana.

Segundo a mulher, seu marido fez uma longa viagem de carro com os amigos, ficando na estrada por 12 horas no total. Com isso, ele saiu cedo de casa e só voltou 4 horas após o horário em que ela e a filha costumam jantar.

“Como meu marido não estava em casa, eu e minha filha decidimos pedir o jantar em um restaurante indiano que gostamos e não nos preocupamos em pedir algo para ele já que ele estava fora de casa e provavelmente comeria algo no caminho”.

“Quando ele chegou, depois de nos dizer oi, foi direto para a geladeira e deu de cara com o restante da comida. Ao ver que não poderia comer nenhum dos pratos por causa dos temperos ele começou uma grande discussão”.

Ela explica que os dois passaram aproximadamente cinco minutos discutindo sobre o ocorrido, com ela tentando explicar que teria pedido algo para o marido se soubesse que ele comeria em casa. No entanto, seus argumentos não foram ouvidos.

“Ele agora está estranho. Cozinhou o próprio jantar e me mandou mensagens da sala de estar enquanto eu cozinhava para mim e minha filha perguntando se eu estava feliz em poder cozinhar apenas do meu jeito agora. Ele nunca agiu assim antes, não sei o que aconteceu”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não fez nada de errado.

“Seu marido deveria ter avisado que ia voltar a tempo de jantar. Você não tinha como adivinhar que ele comeria em casa”, comentou uma pessoa.

“Sua linha de raciocínio foi a esperada visto que ele provavelmente deveria ter comido algo a essa altura”, finalizou outra.