Criminosos foram entregues às autoridades por seus próprios pais

Nas redes sociais, um vídeo se tornou viral do momento em que um homem é roubado violentamente por dois indivíduos enquanto estava a bordo de um ônibus.

Nas imagens, vê-se o momento em que dois criminosos se aproximam do alvo que está sentado. Posteriormente, um dos indivíduos agarra a vítima pelo pescoço enquanto a ameaça com uma faca. O outro envolvido começa a revistá-lo em busca de objetos de valor que possa roubar.

No entanto, o homem, que parece ser um jovem atleta pela sua roupa e bagagem que carrega, mostra resistência o tempo todo. Nesse momento, outra pessoa a bordo do veículo se aproxima para tentar tirar a mala dele.

Todas as outras pessoas no transporte apenas observam sem fazer nada. O motorista começa a buzinar o ônibus, ação que alerta os ladrões, e tanto eles como o restante dos passageiros descem rapidamente do veículo, por isso se especula que estavam em grupo e foram cúmplices do atentado.

Este fato ocorreu na Colômbia, e recentemente foi revelado que dois dos envolvidos são menores de idade e foram entregues à polícia por seus próprios pais, que tomaram a decisão depois de reconhecerem seus filhos nas imagens divulgadas pela mídia.

Embora os dois menores tenham sido identificados e colocados sob custódia, a vítima, que sofreu um ferimento no joelho durante o assalto, colaborou ativamente com as autoridades ao apresentar a denúncia. No entanto, ela afirma que outros seis indivíduos estão envolvidos no crime, incluindo uma mulher que teria fornecido a arma usada no roubo e que a Polícia de Bogotá está seguindo sua pista, conforme relatado pelo City Tv.

A denúncia dos pais destaca a sua responsabilidade parental e a importância da colaboração cidadã para combater a criminalidade.