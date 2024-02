A violenta briga “à paulada” entre um bombeiro e um motorista de ônibus em Lota se torna viral

Num incidente insólito ocorrido na comuna de Lota, Região do Biobío, um bombeiro da 3ª companhia de bombeiros se viu envolvido em uma briga violenta a bordo com o motorista de um ônibus da rota Coronel-Lota. A discussão, que ocorreu na sexta-feira passada na rua René Schneider, rapidamente escalou, gerando comoção nas redes sociais.

As imagens da briga, que se tornaram virais, mostram o motorista do ônibus se envolvendo em uma briga com o passageiro irritado. A situação ficou mais tensa quando o motorista pegou uma espécie de bastão para se defender, mas o passageiro conseguiu arrancá-lo e usou o objeto para bater no próprio motorista.

O vídeo da briga viral não passou despercebido pelos usuários das redes sociais, já que o passageiro agressor estava vestindo uma camiseta do Grupo Gersa da 3ª companhia de Bombeiros de Lota. Este detalhe aumentou o impacto do incidente, gerando debates online sobre o comportamento dos bombeiros fora de suas funções.

Conforme observado, durante a briga, uma mulher da rua tentou intervir, puxando a roupa do bombeiro para acalmá-lo. No entanto, sua tentativa foi em vão, pois a agressividade do homem não diminuiu.

O Corpo de Bombeiros de Lota emitiu um comunicado através de sua conta no Instagram, apontando que "os membros do Corpo de Bombeiros de Lota 'Matías Cousiño' são mandatados a ter uma conduta e honra impecáveis, conforme reforça nosso Regulamento Geral em vigor".

Por sua vez, o Conselho de Oficiais Gerais dos Bombeiros expressou sua repulsa a qualquer forma de agressão. “Não aceitamos, não apoiamos e repudiamos qualquer agressão, de qualquer natureza, contra qualquer pessoa em que os direitos pessoais sejam violados ou sua integridade seja afetada”, afirmaram.