Truque de respiração com os dedos para dormir melhor: especialista compartilha técnica

Com as preocupações financeiras afetando cada vez mais o sono dos britânicos, Clare Longstaffe, hipnoterapeuta, criou uma técnica simples de respiração com os dedos para ajudar as pessoas a relaxar e dormir melhor.

Mais de um em cada cinco adultos enfrenta dificuldades para dormir, com preocupações financeiras e estresse no trabalho sendo os principais culpados. A falta de sono não apenas afeta o estado de alerta diário, mas também aumenta o risco de várias doenças graves, incluindo problemas cardíacos e depressão.

Um método simples

O exercício de respiração com os dedos desenvolvido por Clare Longstaffe envolve uma combinação de toque e respiração controlada. Ao seguir algumas etapas simples, como segurar os dedos e contar respirações relaxadas, as pessoas podem acalmar suas mentes ansiosas e preparar-se para uma noite tranquila.

A importância da prática da respiração consciente

Controlar a respiração não apenas ajuda a relaxar o corpo, mas também promove a liberação do hormônio melatonina, essencial para regular o ciclo natural do sono. A prática regular da respiração consciente pode ser uma ferramenta valiosa para gerenciar o estresse e as emoções, proporcionando momentos de tranquilidade em meio à agitação do dia a dia.

Experimente a técnica de respiração com os dedos de Clare Longstaffe e descubra uma maneira simples e eficaz de relaxar antes de dormir, garantindo um sono reparador e revigorante.