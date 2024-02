Pais dos noivos fazem festa paralela no meio do casamento: "estou chocado", diz noivo

Um noivo expressa sua angústia após descobrir que seus pais planejam sair mais cedo de sua recepção de casamento para realizar uma celebração separada. O motivo? A discordância sobre a presença de crianças na festa.

A mãe do noivo está insatisfeita com a escolha do casal de não permitir a presença de crianças menores de 10 anos na recepção. Em resposta, ela decidiu organizar uma festa alternativa para as famílias com crianças, causando descontentamento e uma "discussão acalorada" entre mãe e filho.

'My parents are leaving my wedding early to throw own party - I'm disgusted' https://t.co/Wepb1qtDB0 — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 23, 2024

A história compartilhada online recebeu apoio dos usuários, que criticaram a mãe por suas ações, consideradas como tentativas de sabotar o casamento. Enquanto o noivo fica dividido entre sua decepção e a esperança de resolver o impasse, a situação destaca tensões familiares comuns em eventos importantes como casamentos.

Os nomes dos envolvidos são omitidos ou trocados pelo Metro World News para preservá-los, pois se tratam de relatos pessoais na comunidade online Reddit.