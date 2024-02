Noivo se revolta ao descobrir que a mãe pretende fazer uma segunda festa de casamento

Um noivo optou por desabafar no Reddit depois de se envolver em uma grande briga com sua mãe, que acabou terminando com ela sendo desconvidada para o casamento. Segundo ele, a mãe simplesmente não foi capaz de respeitar as escolhas feitas pelos noivos e insistiu em dar uma segunda festa de casamento para as pessoas que serão “forçadas a sair mais cedo”.

Sem se identificar, o rapaz conta que está com sua namorada há 9 anos e recentemente eles decidiram se casar. Depois de um ano planejando o grande dia, eles escolheram se casar na primavera e pretendem ter um casamento sem crianças. “Somos os mais velhos nas nossas famílias então sempre acabamos precisando lidar com as crianças em qualquer evento familiar. Queremos uma recepção mais adulta em nosso casamento”.

Eles então decidiram que nenhuma criança menor de 10 anos será permitida no dia do casamento, algo que a mãe dele foi fortemente contra.

“Ela não gostou da nossa decisão porque algumas pessoas vão ter que sair mais cedo por causa da regra do ‘só para adultos’. Tem 3 famílias com crianças que tem menos de 10 anos, então eu e minha noiva já estávamos esperando que os pais saíssem mais cedo para cuidar dos filhos e estávamos lidando bem com isso”.

A mãe dele não pensou da mesma forma

Apesar dos noivos estarem dispostos a aceitar as limitações, a mãe do noivo não ficou contente com a decisão do filho e fez uma decisão polêmica. Ela decidiu que daria uma segunda festa, destinada a seus familiares e aos que precisassem sair mais cedo por causa da restrição a presença de crianças.

“Ela falou que vai sair mais cedo junto com meu padrasto para poderem dar uma segunda festa em sua casa, onde receberá as pessoas que serão ‘forçadas a ir embora’ por causa da regra sobre crianças. Assim todos poderão ‘ter momentos felizes’. Depois descobri que ela estava falando para todo seu lado da família que eles deveriam ir a sua festa ao invés da nossa”.

“Depois disso, entramos em uma discussão e ela disse que ela vai fazer o que sente que é certo e que não precisa da minha permissão. Eu fiquei irritado e respondi que ela tá escolhendo dar uma festa na mesma hora que a nossa festa e contra a nossa vontade. Ela não precisa da nossa permissão, mas se quer sair mais cedo para isso então nem precisa se preocupar em ir ao casamento”.

“Para mim, a coisa certa a se fazer seria apoiar o filho em seu casamento ao invés de sair e dar sua própria festa de casamento sem os noivos. Eu sempre imaginei meus pais no meu casamento, mas não a quero lá se ela vai agir dessa forma e ainda levar meus convidados com ela”, finaliza o noivo.

Para os usuários do Reddit, como a mãe dele está agindo de forma proposital para sabotar o casamento, ele não está errado.

“Sua mãe está intencionalmente tentando sabotar seu casamento! Você está agindo da forma correta”, comentou uma pessoa.

“Não convide nenhum dos amigos da sua mãe ou parentes distantes, tenha um casamento menor e mais agradável”, sugeriu outra.