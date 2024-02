Horas depois de um puma resgatar seu filhote no Chile, o vídeo do reencontro viraliza nas redes sociais

Um momento emocionante que ocorreu há alguns meses em Torres del Paine, no Chile, começou a se tornar viral. Trata-se de uma mãe puma que demonstrou seu instinto materno ao resgatar seu filhote de uma área de construção. O doce momento, capturado em vídeo, mostra como a felina corre em auxílio de sua cria, que inadvertidamente se aventurou na área de trabalho e ficou presa dentro de uma máquina.

O encantador episódio ocorreu em uma entrada do Parque Nacional Torres del Paine, que estava passando por reparos. Surpreendidos pela presença dos felinos, os trabalhadores implementaram imediatamente um protocolo de segurança para garantir o bem-estar da família de pumas.

Família puma

Com a obra parada e sob a atenta observação do pessoal, a mãe puma conseguiu resgatar seu filhote sem incidentes, levando-o cuidadosamente para longe da zona de construção. Posteriormente, em uma reviravolta emocionante, vê-se a mãe se reunindo com outro de seus adoráveis filhotes, reafirmando o vínculo familiar e a proteção entre a manada.

O vídeo deste emocionante resgate foi compartilhado pela página Instagram Pumas Chile, que informou que as imagens foram captadas em 20 de maio do ano passado.

Esta doce mostra da relação entre mãe e filho tem cativado os espectadores nas redes sociais, destacando a beleza e a importância da vida selvagem em um dos parques mais emblemáticos do Chile.