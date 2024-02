Crise do custo de vida reduz as taxas de divórcio na Inglaterra

Os divórcios atingiram uma baixa histórica na Inglaterra, com os últimos dados do Office for National Statistics revelando uma queda significativa nas taxas de separação conjugal. Especialistas atribuem essa tendência à crise do custo de vida, que está tornando cada vez mais dispendioso o processo de divórcio para muitos casais.

Queda sem precedentes

Em 2022, o número de divórcios de sexos opostos na Inglaterra caiu para 78.759, o menor desde 1971. Quando consideradas as uniões homossexuais, o total de divórcios foi de 80.057. Esse declínio de 29,5% em relação ao ano anterior reflete, segundo o Office for National Statistics, a incerteza econômica enfrentada por muitos casais.

Katie O'Callaghan, do escritório de advocacia Boodle Hatfield, destaca a pressão financeira causada pela crise do custo de vida como um fator crucial por trás da diminuição dos divórcios. A incerteza econômica e o aumento da inflação levaram muitos casais a reconsiderar a separação, optando por permanecer juntos devido aos desafios financeiros.

Mudanças nos padrões de divórcio

Dados do ONS também revelam mudanças nos padrões de divórcio, com casais heterossexuais se divorciando após uma média de 12,9 anos de casamento, enquanto para casais homossexuais masculinos e femininos, a duração média foi de 7,5 e 6,3 anos, respectivamente. A introdução de divórcios "sem culpa" e a prática do "ninho", onde casais divorciados compartilham a mesma casa por causa dos filhos, também contribuem para a redução nas taxas de separação.

A crise econômica está redefinindo não apenas as dinâmicas familiares, mas também os padrões de relacionamento, levando muitos casais a repensar suas decisões de divórcio diante das dificuldades financeiras enfrentadas.