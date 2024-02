Um cavalheiro? O cachorrinho carrega a mochila da menina todos os dias

Os cães são considerados, por muitas pessoas, como os melhores amigos do homem; talvez por isso, centenas de internautas compartilham constantemente gravações para mostrar todo o amor que esses peludos dão aos seus donos. Nas últimas horas, começou a se popularizar, através do TikTok, o momento em que um golden retriever carregou a mochila da sua dona.

Sim, o animal de estimação vai, todos os dias, até a entrada de sua casa para receber a mais nova da família. Ao descer do transporte, a criança é recebida por seu amigo fiel, que pega suas coisas e facilita o trajeto, mas ele faz isso apenas com a criança? A resposta é não, o golden retriever faz o mesmo com todos os membros da família.

No clipe, com apenas 47 segundos, é possível ver o momento em que o animalzinho pega vários objetos com a boca e os leva para casa. A conta que divulgou as imagens garantiu que o cachorrinho é "todo um cavalheiro". As ações deste animal de estimação encantaram milhares de pessoas, que reproduziram o vídeo mais de 10 milhões de vezes.

“É por isso que dói tanto quando eles se vão”, “Faz mais por mim do que meu próprio marido”, “Te amo cachorrinho Carter” ou “Juro que este vídeo me fez derreter de ternura. Os cachorrinhos são o máximo na Terra, só desejo que sejam eternos na vida dos seres humanos”, são alguns dos comentários feitos por diversos internautas.