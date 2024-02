Sogra exige que a nora mude seus hábitos noturnos para recebê-la em sua casa

Uma mulher buscou por apoio no Reddit depois de ser duramente criticada por sua sogra. Segundo relato, ela ficou incomodada com seus hábitos noturnos e exigiu que mudanças na rotina para acomodá-la em sua casa.

Sem se identificar, a mulher conta que sua sogra apareceu de surpresa para visitá-los há alguns dias. Como não os viu no Natal, ela decidiu que seria uma boa ideia passar alguns dias na casa da filha e da nora, mas não contava que a rotina de trabalho da mulher fosse atrapalhar seus planos de descanso.

“Eu recebo diversas ligações quando estou de plantão e, em alguns casos, preciso sair de casa no meio da noite. Quando estou de plantão acabo fazendo barulho e fico em ligações durante o período da noite, para não perturbar minha esposa e nossas filhas, criamos uma estratégia que vem funcionando bem”.

“Eu tenho um quarto na parte de baixo da casa para poder passar as noites de plantão, basicamente é um espaço que mistura escritório e quarto e que é tranquilo e longe dos quartos em que elas dormem, assim posso atender as ligações e me trocar para sair quando necessário”, conta.

A sogra exigiu um espaço para descansar

Durante a vista de sua sogra, a mulher conta que precisou acomodá-la no quarto de hospedes que fica perto do local em que ela passa as noites de plantão. Como no dia em questão ela estava de plantão, acabou atendendo diversas ligações e precisou sair de casa no meio da noite.

“No dia seguinte, quando cheguei, minha sogra estava completamente irritada por causa dos barulhos da madrugada. Ela disse que me ouviu falando e me trocando como uma pessoa irritada durante toda a noite. Por causa disso, ela quase não dormiu”.

“Minha espoas tentou acalmar a mãe, mas ela ficou magoada e disse que sua filha me colocou para fora do nosso quarto por não suportar”.

Segundo a mulher, quando a sogra soube que ela permaneceria de plantão nos próximos dias as coisas pioraram. “Ela exigiu que eu dormisse no andar de cima, mas não quero quebrar o acordo que tenho com minha esposa porque sei o quanto ela fica exausta dos cuidados com as crianças. Minha sogra então falou que eu tenho que ser mais presente nos cuidados das meninas para não deixar minha esposa exausta”.

Para os usuários do Reddit, a mulher está certa em não mudar sua rotina para acomodar a sogra.

“Você dormir em outro quarto nas noites de plantão é uma forma de apoiar sua esposa. Sua sogra não deveria insistir em se colocar na frente do bem-estar da sua família. Você está correta”, comentou uma pessoa.

“Você definitivamente não está errada, quem errou foi sua sogra”, finalizou outra.