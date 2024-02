Se eu solicitar o visto americano em grupo familiar, tenho mais chances de ser aprovado?

Muitas pessoas sonham em viajar para os Estados Unidos, seja de férias, para estudar, melhorar seu inglês, encontrar o amor ou basicamente migrar e buscar uma melhor qualidade de vida do que têm em seu país de origem. Para isso, há aqueles que optam por solicitar o visto americano em grupo familiar com a crença de que assim terão mais chances de aprovação.

O ex-cônsul Brent Hanson, em uma entrevista no canal do YouTube 'Doble G', revelou o quão verdadeiro é que se o processo for feito em conjunto com o núcleo familiar.

Outro mito que foi criado pelo "boca a boca" é que se uma família se apresentar junta na entrevista, eles serão atendidos pelo agente mais "exigente".

Sempre se perguntará pela família

Hanson acrescentou que, seja você se apresentando com sua família ou de forma individual, os cônsules sempre perguntarão sobre seu núcleo familiar.

Durante a entrevista, também serão feitas perguntas sobre seus laços familiares, se você tem um parceiro, sobre os pais, filhos ou outros parentes.

Igualmente perguntarão se você tem conhecidos vivendo nos Estados Unidos e saber o tipo de relacionamento que possuem. O mais recomendável é ser honesto e dar respostas com explicações reais.

Se os agentes de imigração descobrirem uma mentira, isso pode resultar na recusa do visto.

Perguntas que te fazem sobre a família

Nome dos seus familiares

Data de nascimento

Qual é a relação deles

Se depende economicamente de você

Se vivem juntos ou se essa pessoa reside nos Estados Unidos

O trabalho do seu familiar

Recomendação

Na maioria dos casos em que um visto é negado, isso ocorre porque a pessoa não conseguiu comprovar laços suficientemente fortes com seu país de origem, e suspeita-se que ela permanecerá ilegalmente em território americano.

Outra recomendação de Hanson para a entrevista é vestir-se decentemente, sem precisar aparentar o que não pode pagar. Ele também sugere fazer outras viagens internacionais antes de solicitar o visto.