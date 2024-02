Mãe inova com 'chips de alface' para crianças comerem salada

Fazer as crianças comerem vegetais é uma batalha comum para muitos pais. Agora, uma mãe influenciadora está ganhando destaque nas redes sociais com um método peculiar: os 'chips de alface'. Mas será que essa abordagem é realmente eficaz?

Uma ideia inusitada

Kathleen Ashmore, uma culinarista com milhões de seguidores em suas redes sociais, propõe cortar alface romana em pedaços e servir com molho de salada, transformando-a em uma espécie de 'batata frita'. Ashmore afirma que esse truque faz com que as crianças consumam uma quantidade surpreendente de alface.

Enquanto muitos pais elogiaram a criatividade de Ashmore e relataram sucesso com a técnica, outros expressaram ceticismo. Alguns questionam a densidade nutricional da alface, sugerindo que outros vegetais seriam mais adequados. Outros acham a ideia de chamar a alface de 'batata frita' um exagero.

Nutrientes da alface romana

Apesar das dúvidas, é importante destacar que a alface romana é considerada uma opção saudável, com baixo teor calórico e rica em várias vitaminas e minerais essenciais. Portanto, embora a abordagem de Ashmore possa ser controversa, ela oferece uma maneira criativa de introduzir vegetais na dieta das crianças.

A estratégia dos 'chips de alface' pode não ser a solução ideal para todos os pais, mas ressalta a importância da inovação na alimentação infantil. Experimentar diferentes métodos para tornar os alimentos saudáveis mais atrativos pode ser fundamental para criar hábitos alimentares saudáveis desde a infância.