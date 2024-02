Homem agride funcionários de restaurante por não receber corretamente o seu pedido

O X é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo, com milhões de pessoas usando essa plataforma para compartilhar constantemente imagens e vídeos que seriam censurados em outros sites. Alguns usuários usam os termos e condições do aplicativo para compartilhar denúncias, como a feita nas últimas horas, mas o que aconteceu? Um homem agrediu os funcionários de um restaurante por não entregarem o pedido correto.

Uma conta postou o seguinte texto “‘Lord Pollito’ agride funcionários de um restaurante por não terem acertado seu pedido”, e em seguida postou um vídeo de 41 segundos no qual é possível ver como o envolvido começou a brigar com algumas pessoas presentes.

De acordo com o relatado pelo usuário: “Um cliente agrediu as trabalhadoras em Assunção, Metepec, Estado do México, porque não receberam corretamente o seu pedido e começou a ficar louco, levantando cadeiras e gritando, tentou bater na pessoa que o atendeu”.

Até agora, a gravação dos eventos acumula mais de 200 mil visualizações no site de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Somos uma piada como sociedade”, “Que difícil ter que lidar com esse tipo de palhaços”, “Mais um macaco... Sem educação, sem classe, sem valores. E como esses espécimes são abundantes” ou “Na verdade, dá muita raiva, quando você pergunta se pode trocar a salada por outro purê, eles dizem que sim e mesmo assim colocam a salada”.