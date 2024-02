Especialista adverte sobre frase a evitar com crianças: "acalme-se"

Um conselho comum dado aos filhos em momentos de raiva ou frustração pode ser mais prejudicial do que benéfico, de acordo com especialistas em parentalidade. Em vez de dizer "acalme-se", oferecer alternativas como abraços e exercícios respiratórios pode ser mais eficaz.

A importância do controle emocional

Para Amy Jackson, diretora de estratégia de aprendizagem precoce da Primrose Schools, é fundamental reconhecer e validar as emoções das crianças em vez de simplesmente ordenar que se acalmem. Palavras como "acalme-se" podem desconsiderar a complexidade das emoções infantis e não oferecer uma solução prática para lidar com elas.

Parenting expert warns of seemingly innocent phrase you should never say to your kidshttps://t.co/otNtkGF9ou pic.twitter.com/KardLYFbkb — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) February 22, 2024

Amy enfatiza que as crianças precisam aprender a lidar com suas emoções de maneira saudável e construtiva. Tentar reprimir ou ignorar pode levar a problemas de comportamento no futuro. Em vez disso, os pais devem oferecer suporte emocional e ajudar as crianças a desenvolver habilidades de regulação emocional desde cedo.

Alternativas eficazes

Em vez de reprimir as emoções, Amy recomenda ações concretas, como abraços e exercícios respiratórios, para ajudar as crianças a lidar com seus sentimentos. Além disso, ela aconselha os pais a usar comandos afirmativos em vez de negativos ao lidar com comportamentos desafiadores.

Ao adotar uma abordagem mais empática e orientada para soluções, os pais podem ajudar seus filhos a desenvolver habilidades de regulação emocional e construir relacionamentos mais fortes e positivos. Afinal, as palavras têm poder, especialmente quando se trata de guiar o desenvolvimento emocional das crianças. É importante que os pais estejam atentos às suas próprias reações emocionais e sirvam como modelos positivos para seus filhos.