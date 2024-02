Corredor mexicano pode perder os Jogos Olímpicos por uma razão incrível

Marcha Ever Palma buscará melhorar seu desempenho em Londres 2012 e Rio 2016 I @Conade

A delegação mexicana conquistou um novo bilhete para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, depois que o corredor Ever Palma atingiu a marca mínima para competir nos jogos de verão.

Ele cronometrou 1:19:26 na prova de 20 quilômetros durante a edição 107 do campeonato japonês de Marcha, cumprindo assim o requisito mínimo estabelecido pela World Athletics (1:20:10).

Com o resultado na competição, Ever Palma se encaminha para o que seriam seus terceiros Jogos Olímpicos, após suas participações em Londres 2012, onde ficou em 44º lugar, e no Rio 2016, onde terminou em 14º lugar.

Embora, desta vez, a Conade deva definir uma seleção, uma vez que já possui todas as vagas garantidas para Paris, conquistadas por Andrés Olivas, José Luis Doctor e Noel Chama, de acordo com os critérios do Comitê Olímpico Internacional.

Diante disso, espera-se uma determinação por parte da Comissão liderada por Ana Guevara para determinar os elementos que farão parte da delegação mexicana.

A competição de Podebrady na República Tcheca será o próximo compromisso agendado para Ever Palma, em 6 de abril.